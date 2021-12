Vitória acerta retorno do meia argentino Escudero

O Vitória criou gosto por velhos conhecidos. Depois de acertar a volta de Neto Baiano, o nome da vez é o do argentino Damián Escudero, que fechou com o clube para fazer uma espécie de pré-temporada antes de bater o martelo.

O meia estava sem clube desde que deixou o Vasco, no início do ano passado. Na época, Escudero encerrou seu contrato com o clube carioca por atrasos no recolhimento do FGTS.

Desde então, o jogador vinha mantendo a forma física na Argentina. Agora, o acerto com o Vitória é para uma fase de observação. O ídolo rubro-negro deve passar 30 dias em treinamento para análise. O clube não terá nenhum custo nesse período.

De acordo com o presidente Ricardo David, em entrevista ao site Arena Rubro-Negra, o desempenho de Escudero ao longo dos trinta dias determinará seu futuro. “Chamusca e a comissão técnica vão decidir se fisicamente ele está bem, se taticamente poderá ajudar”, afirmou.

Aos 31 anos, esta será a segunda passagem do meia pelo Leão. Em dezembro do ano passado, o presidente havia confirmado o contato com o atleta, mas logo foi descartada a possibilidade de contratação.

Escudero foi peça importante para a campanha do Vitória no Brasileirão de 2013, a melhor do time nos últimos anos. Junto com o outro argentino Maxi Biancucchi, deixou o Leão em 5º lugar na Série A.

Ao todo, o meia vestiu a camisa rubro-negra em 91 jogos e marcou 18 vezes. O ano mais crítico enquanto esteve no clube foi em 2014, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho e fez apenas 15 jogos.

Ainda assim, em 2015, o gringo ajudou o Vitória na campanha de retorno à Série A e, em seguida, se transferiu para o Puebla, do México, onde ficou até 2016. De volta ao Brasil, acertou com o Vasco, onde fez 20 jogos e marcou 1 gol. Agora, Escumito é aguardado na Toca para tentar ajudar a salvar o ano do Leão.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

adblock ativo