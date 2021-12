Vitória acerta permanência de mais cinco jogadores para 2020

O Vitória segue, a todo vapor, a montagem do elenco para a temporada de 2020. Após renovar com o lateral-esquerdo Thiago Carleto e com o técnico Geninho, o Leão acertou a permanência de outros cinco atletas do elenco para o próximo ano.

O lateral-direito Van, titular da equipe durante a reta final da Série B deste ano, foi adquirido junto ao Bahia de Feira e assinou um contrato de três anos com o Rubro-Negro. Outro jogador a assinar por três anos foi o volante Gabriel Bispo. O atleta, no entanto, irá integrar a equipe sub-23 que vai disputar o campeonato baiano.

O Leão também renovou com atletas que não foram titulares ao longo de 2019. O volante Romisson, o lateral-direito Jonathan Bocão e o atacante Felipe Garcia são outros que ficarão mais uma temporada no clube.

Com os acertos, o elenco do Vitória vai tomando forma para a próxima temporada. Além das renovações de contrato, o Leão já conta com Martín Rodríguez, Ronaldo, Caíque, João Gabriel, Rodrigo Andrade, Nickson, Jordy Caicedo, Ruan Levine, Eron e Negueba, que já possuem vínculo com o clube.

Além disso, o Rubro-Negro anunciou a promoção de atletas das categorias de base e do time de aspirantes para o grupo principal que será comandado por Geninho. Ao todo, seis jovens jogadores subiram para a equipe profissional.

De acordo com o clube, o lateral-direito Wellisson, os zagueiros Carlos e John, os volantes Guilherme Rend e Maykon Douglas e o meia Matheus Tenório começam o ano integrando a equipe principal do Rubro-Negro.

