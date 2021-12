Vitória acerta empréstimo de volante a time da Série B

Tem jogador de saída da Toca do Leão. O Vitória deve oficializar nas próximas horas o empréstimo do volante Rodrigo Andrade ao CSA-AL, adversário do Rubro-Negro na Série B.

O atleta de 23 anos, deve se apresentar ao clube alagoano nesta quarta-feira, 7, para realizar exames e fechar negócio. Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do Vitória confirmou a negociação. Rodrigo deve ocupar a vaga de Márcio Araujo, liberado nesta segunda para acertar com o Sport-PE.

Revelado pelo Paysandu, o volante chegou ao Leão em 2018. Com 67 jogos pelo clube, sem conseguir se firmar na equipe titular, o jogador amargou criticas e não marcou nenhum gol.

