Vitória acerta empréstimo de Vinícius

O atacante Vinícius, do Palmeiras, será emprestado ao Vitória até o final do Brasileirão. A informação foi confirmada no site Arena Rubro-Negra. Na entrevista, Hugo Garcia, empresário do jogador, confirmou a negociação com o Leão. " O empréstimo foi intermediado por mim e já está tudo apalavrado. Vinícius chega em breve a Salvador para fazer exames médicos e assinar o contrato", disse.

Como o empréstimo foi acordado verbalmente, o vice-diretor do Vitória espera a assinatura do contrato, para fazer o anúncio oficial. " A negociação está muito bem adiantada, ainda falta poucos detalhes para anunciar o jogador. Os detalhes podem ser acertados tanto aqui, quanto em São Paulo", confirmou ao site Arena Rubro-Negra.

Vinícius estreou no Palmeiras em 2010 e tem contrato até 2017. O atleta entrou para a história do clube por ser o segundo jogador mais jovem a defender o time principal, profissionalmente, com 16 anos.

