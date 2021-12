Vitória acerta empréstimo de Luiz Gustavo pela terceira vez

O volante Luiz Gustavo desembarcou nesta manhã em Salvador e seguiu diretamente para a Toca do Leão, onde fez exames para assinar novamente com o Vitória.

O jogador já acertou todos os detalhes contratuais para jogar a terceira temporada consecutiva no Rubro-Negro. Ele foi contratado por empréstimo ao Palmeiras até o final da temporada.

Desde que retornou ao Verdão no final do ano passado, Luiz Gustavo manifestou desejo de permanecer no Vitória, assim como o diretoria rubro-negra, que prontamente negociou a volta do jogador para a Toca.

"Luiz Gustavo é um jogador que encarnou o espírito rubro-negro e caiu nas graças da torcida. Jogador com muita qualidade e um profissional correto. Tenho certeza que ele vai nos ajudar nesta caminhada em 2015", comentou o vice-presidente do Vitória, Epifânio Carneiro

"Identifico-me com o Vitória e sua torcida e queria mesmo continuar defendendo o clube", disse Luiz Gustavo.

