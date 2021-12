Vitória acerta empréstimo com lateral-esquerdo do Cruzeiro

Os problemas na lateral esquerda do Vitória podem estar com os dias contados: na manhã desta sexta-feira, 3, o clube confirmou a contratação de um novo jogador para o setor.

Trata-se de Gilson, atleta de 26 anos que pertence ao Cruzeiro. O ala será apresentado pelo rubro-negro baiano na próxima segunda-feira, 6, e fica por empréstimo até o final de novembro, quando termina a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O primeiro clube de Gilson foi o Cene, do Mato Grosso do Sul. No ano passado, passou pelo Grêmio e pelo América-MG. O Cruzeiro o contratou no começo deste ano.

Gilson é o quarto lateral-esquerdo contratado pelo Vitória para a temporada: além de Mansur, que tem atuado como titular, o clube tentou Wellington Saci, Dener, Gabriel.

Estes dois últimos ainda fazem parte do elenco, mas já não devem mais ser aproveitados no time principal.

