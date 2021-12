Vitória acerta empréstimo com atacante do Corinthians

O Vitória não quer saber de esperar para sentir os efeitos da ausência do artilheiro Neto Baiano: na noite desta segunda-feira, 13, o clube acertou a contratação do atacante Élton, jogador de 27 anos que pertence ao Corinthians.

Com contrato de empréstimo junto ao time paulista válido até o final deste ano, Élton chega ao rubro-negro para disputar a posição de centroavante com William, contratado recentemente também para suprir a falta de Neto. O jogador deverá ser apresentado oficialmente na quarta-feira, 15, na Toca do Leão.

Com a mais nova contratação, o elenco do Leão agora conta com seis opções para o setor de ataque: Marquinhos, Willie, William, Dinei, Marco Aurélio e, agora, Élton.

Elton Rodrigues Brandão nasceu a 1º de agosto de 1985, no município de Iramaia, no interior da Bahia. Revelado nacionalmente pelo Vasco, quando marcou 17 gols na Série B de 2009, o atacante também passou pelo Santo André e pelo Sporting Braga, de Portugal.

Sem espaço no time principal do Corinthians, onde disputou 22 partidas e marcou apenas dois gols nesta temporada, o atleta terá metade dos seus rendimentos mensais pagos pelo rubro-negro baiano.

