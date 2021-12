Vitória acerta contratação do zagueiro Henrique

O Vitória anunciou nesta quinta-feira, 19, a contratação do zagueiro Henrique, de 33 anos, que desembarca nesta sexta, 19, em Salvador. Formado na base do Flamengo, ele defendeu o Bordeaux, da França, e atuou no Fluminense, em 2014.

"Espero poder contribuir bastante com o time do Vitória. Minha mãe é baiana, do bairro da Federação", contou o zagueiro, que nasceu em São Gonçalo, no Rio.

No treino desta quinta, Mancini testou os volantes Amaral e Marcelo no time titular. A zaga formou com Victor Ramos e Ramon. Kanu, com dores na região pubiana, foi poupado.

