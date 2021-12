Vitória acerta contratação de Kanu

A negociação para repatriar o zagueiro Kanu terminou, nesta quinta-feira, 21. O jogador retorna ao Vitória com contrato até o fim da temporada após breve passagem pelo futebol belga.

Com a janela de transferências internacionais fechada, ele só poderia atuar a partir do dia 20 de junho. No entanto, a diretoria do Leão ainda espera contar com Kanu de imediato na Copa do Brasil e já no início da Série A.

O clube, que fará consulta à CBF, entende que ele estaria livre, pois rescindiu contrato com o Vitória de Guimarães, de Portugal - ex-detentor de seus direitos - antes do fechamento da janela.

