Vitória acerta contratação de goleiro uruguaio para a Série B

Após o fraco desempenho dos goleiros no início desta temporada, o Vitória aproveitou a parada da Copa América para reforçar a meta. Trata-se do goleiro uruguaio Martin Rodriguez, de 29 anos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 19, pelo presidente Paulo Carneiro que preferiu não dar detalhes sobre o acerto.

Rodriguez estava no Racing, do Uruguai, clube que atuava como titular. Nesta temporada, o arqueiro fez 15 partidas e sofreu 30 gols. Atualmente, a antiga equipe do goleiro ocupa a décima segunda colocação do Torneio Clausura, campeonato nacional do país.

Com a contratação, o Vitória passa a contar com cinco goleiros no seu elenco: Ronaldo, Caíque, Lucas Arcanjo e João Gabriel. O retrospecto Rubro-Negro com goleiros sul-americanos é bastante positivo. Além do ídolo Viáfara, colombiano que defendeu as cores do Leão entre 2008 e 2010, ainda teve o goleiro paraguaio Gatito Fernandez, que hoje atua no Botafogo

