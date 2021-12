Vitória acerta com volante e lateral do Bahia de Feira

O Vitória anunciou nesta sexta-feira, 26, a contratação de dois destaques do Bahia de Feira para disputar a Série B do Brasileirão: o volante Gabriel Bispo e o lateral direito Van. O acerto foi confirmado pelo presidente Paulo Carneiro em seu perfil nas redes sociais.

O volante, que chegou a ser sondado pelo Bahia, foi uma das peças fundamentais do Tremendão na campanha do vice-campeonato do Baianão. No entanto, devido a uma expulsão na primeira partida da final, o atleta acabou ficando de fora da decisão, realizada na Arena Fonte Nova.

Já o lateral de 28 anos estava na equipe feirense desde o ano passado e, nesta temporada, atuou por 13 partidas e marcou um gol.

