Vitória acerta com mais dois reforços para a Série B

O Vitória está próximo de anunciar mais dois reforços para a sequência da Série B do Brasileirão. O zagueiro João Victor e o atacante Negueba desembarcaram em Salvador nesta quinta-feira, 5, para fazer exames e assinar com o Leão. A informação foi confirmada pelo clube, que não detalhou o forma de contratação e nem o tempo de contrato.

Artilheiro da Série C, o atacante Luis Henrique Soares Firmino, de 19 anos, conhecido como Negueba, do Globo FC (RN), é natural de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, e chegou ao clube potiguar em 2013. Ele passou por todas as categorias de base antes de chegar ao profissional, em 2017.

Naquele ano, o Globo FC foi rebaixado para a Série D, mas Negueba se destacou e liderou a artilharia da competição ao lado de Luiz Eduardo, do São José, e Eduardo, do Treze, com oito gols marcados.

O zagueiro João Victor também já está em Salvador para assinar com o Leão

Já o zagueiro João Victor, 22, estava no Santa Cruz, onde disputou a Terceirona do Brasileiro. Ele estava na equipe pernambucana desde os dez anos de idade. e foi integrado ao elenco na temporada passada. Ao todo, o zagueiros fez 32 partidas pelo Santa Cruz e marcou um gol.

