Vitória acerta com atacante Neilton até julho de 2019

O atacante Neilton está próximo de ser oficializado como novo reforço do Vitória. A expectativa é que o jogador assine com o Leão nos próximos dias, com contrato até julho de 2019. A equipe recompensará o Cruzeiro com uma quantia em dinheiro, além de envolver o meia Nickson, da base rubro-negra, na transação.

O time mineiro também deve ficar com parte dos direitos do atacante revelado pelo Santos para o caso de uma possível venda futura. A necessidade da contratação de forma definitiva, e não apenas por empréstimo, se dá porque o time já tem no elenco três atletas emprestados pela Raposa (Uillian Correia, Gabriel Xavier e Bruno Ramires).

Sinval Vieira, diretor de futebol do Leão, confirmou a negociação: “Neilton está bem adiantado. Não está fechado, pois só fecha quando assina. Mas está bem adiantado”, disse o cartola em entrevista ao UOL Esporte.

Na mesma toada, Hamilton Bernard, agente do atleta, deu como certa a tratativa em entrevista ao jornal mineiro Hoje em Dia. Ele contou que faltam apenas detalhes para o acerto entre as partes envolvidas.

O atacante, que costuma atuar pela faixa esquerda do campo, vem para fortalecer o setor que mais tem dado problemas ao Rubro-Negro nos últimos tempos – o time não marca há quase um mês. Muito dessa ausência de gols se deve às contusões de André Lima e Kieza.

Outra transação

Pensando em se reforçar para sair da situação incômoda beirando a zona de rebaixamento neste início de Brasileirão, o Leão está de olho em mais outro atacante. Após demonstrar o desejo de contratar o polêmico Sassá, do Botafogo, agora o nome da vez passou a ser o do jovem Lucas Fernandes, 23, do Fluminense.

“Temos interesse em Lucas Fernandes. Já iniciamos a negociação, mas ainda não tem nada fechado. Existem clubes que também querem. Todo jogador que a gente busca sempre tem pelo menos um outro time interessado”, disse Sinval Vieira, em entrevista ao Bahia Notícias.

O reforço no setor ofensivo é providencial para o Vitória, que, na ausência de Kieza e André Lima, tem apostado em Rafaelson no ataque, junto com David e Paulinho. Kieza, aliás, voltou a treinar com todo o elenco nesta quarta-feira, 24, na Toca do Leão. O jogador participou normalmente das atividades. Já André Lima segue no departamento médico tratando de lesão. O zagueiro Kanu, o meia Gabriel Xavier e o lateral Patric continuaram a transição física.

O time segue a preparação nesta quinta, 25, às 16h, na Fonte Nova, palco da partida de sábado, às 21h, contra o Coritiba, pela terceira rodada do Brasileiro.

adblock ativo