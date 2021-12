Vitória acerta chegada do atacante Carlos, do Atlético-MG

Com a chegada de André Lima, 12º reforço do Vitória, o Rubro-Negro espera encerrar o ciclo de contratações com o atacante Carlos, que deve chegar nesta quarta-feira, 25, para compor o elenco.

De acordo com o presidente Ivã de Almeida, com a vinda de Paulinho, André Lima e Carlos, o Vitória está com o ataque já montado. No entanto, ele ainda admite que está correndo atrás do volante Bruno Ramires, que está perto de assinar com o time português Vitória de Guimarães.

“Estamos esperando Carlos e a qualquer momento ele vem para assinar contrato. Com relação a Bruno Ramires, ainda existe essa possibilidade [de vinda do volante]. Acredito que ainda pode haver uma reviravolta com o Vitória de Guimarães”, disse o presidente.

A chegada de Bruno Ramires foi cogitada quando o volante rubro-negro Marcelo foi vendido para o time israelense Maccabi Tel Aviv. Marcelo já teria passagens compradas para deixar o país no dia 26, mas Ivã de Almeida prefere ser prudente e dizer que as negociações estão em fase final.

“Só está sacramentado quando está tudo pago. As assinaturas estão feitas, mas só quero confirmar quando estiver tudo certo. Porque até o último minuto alguém pode desistir”, ponderou.

Ivã confirmou, também, que o Vitória recebeu proposta pelo zagueiro Ramon. O time seria o mesmo de Marcelo, o Maccabi Tel Aviv. No entanto, o presidente disse que a proposta ainda está em fase inicial e pode não avançar.

Investimento no futebol

Resolvidas as pendências de assinatura de contrato e chegadas e saídas dos atletas, a previsão é que o Vitória não precise mais mexer no elenco do time profissional.

“A princípio [as contratações estão finalizadas], sim, a não ser que surja alguma coisa extraordinária. Mas segundo o projeto do técnico Argel Fucks e do diretor de futebol Sinval Vieira, esse é o elenco que será usado para o Campeonato Brasileiro. Que pode ser reforçado futuramente”, acrescentou.

A única pendência continua sendo o pagamento da multa rescisória de Marinho, que já assinou com o chinês Changchun Yatai. “Ainda não caiu na conta, mas acredito que até amanhã (quarta-feira) vai. Vamos investir esse dinheiro no próprio plantel, e também na divisão de base. A ideia é um investimento dentro do futebol profissional e da base”, finalizou o dirigente.

