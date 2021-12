Vitória acerta a contratação de ex-Bahia para a coordenação da base

O Vitória anunciou neste sábado, 22, a contratação de Marcelo Vilhena, ex-gerente técnico das divisões de base do Bahia, para a coordenação técnica da divisão de formação. Agora, ele ficará responsável pela metodologia de treinamento esportivo, na iniciação esportiva de jovens atletas, na coordenação técnica da academia e comandará o setor de captação.

Durante sua carreira, o mineiro de 44 anos já acumulou passagens por Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro e América-MG. Nesse período, Vilhena chegou a atuar como treinador, assistente técnico e coordenador de base.

O novo treinador do Vitória é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em treinamento esportivo, mestre em Educação Física com ênfase em treinamento esportivo e doutor em Ciências do Esporte.

