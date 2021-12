Vitória abre os playoffs contra Mogi; entrada é gratuita

O Universo/Vitória encara o Mogi às 21h desta segunda-feira, 4, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, pelas oitavas de final da NBB. E para o duelo desta noite, que abre os playoffs da competição, os portões do ginásio estarão abertos ao público.

O confronto será decidido em melhor de cinco partidas e terá transmissão ao vivo do canal SporTV. Em sua temporada de estreia na elite do basquete nacional, o time do Vitória garantiu a passagem ao mata-mata de maneira emocionante, depois que a confirmação da 12ª vaga ser conquistada na última rodada da primeira fase, após combinação de resultados.

