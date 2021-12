Vitória: 16 jogadores se apresentam nessa quarta

Os jogadores do Esporte Clube Vitória se apresentaram nesta quarta-feira, 02. Além do time Sub-23, que já vem treinando desde o dia 17 de dezembro, mais 16 atletas chegaram ao CT Manoel Pontes Tanajura, que faz parte do complexo do Estádio Manoel Barradas, para exames e testes.

O volante Willian Farias rescindiu contrato com o clube e ficou de fora da lista. O volante Marcelo Meli, que tem vinculo até junho de 2019, assim como os laterais Marcelo Benitez, que tem contrato até junho de 2019, e Fabiano, que possui vinculo até dezembro de 2020, também não constam na relação.

De acordo com a assessoria do Vitória, Meli está em processo de rescisão de contrato. Já Fabiano está em negociação com o Leão da Barra. Além disso, é esperado que o goleiro Elias se reapresente nesta segunda-feira, 7.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

