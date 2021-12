Vitcor Ramos quer Vitória mais esperto diante da Portuguesa

Depois de levar um risco desmoralizante de Grafite no primeiro gol do Santa Cruz, no último domingo, pelo Brasileirão, o zagueiro Victor Ramos disse nesta terça-feira, 17 que os erros cometidos em Recife não se repetirão diante da Portuguesa, na quinta, 19, pela Copa do Brasil. O Vitória precisa vencer por qualquer placar para chegar à terceira fase da competição nacional.

"Infelizmente a gente foi pego de surpresa [em Recife], estávamos bem na partida, mas tivemos erros individuais como o professor Mancini citou após o jogo. Brasileirão é isso: quem aproveita a melhor oportunidade mata o jogo. Nem sempre o melhor vence", falou VR3.

Mesmo sem Marinho e Willian Farias, ele acredita na classificação. "Sabemos que a Portuguesa é uma adversário difícil. Jogamos lá e fomos até mais pressionados do que no jogo contra o Santa Cruz. A gente não pode sofrer nenhum gol senão complica pra gente, ainda mais porque a Portuguesa vem para jogar no nosso erro e aproveitar os contra-ataques. Mas quinta-feira vamos passar por cima", afirmou o zagueiro.

adblock ativo