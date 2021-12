Virose tira Lucas Cândido de atividade em campo na Toca

Ainda se recuperando de lesão, o volante Lucas Cândido seguiu sem participar dos treinos com bola na Toca do Leão. Dessa vez, devido a uma virose, o volante não desceu para o campo nesta sexta-feira, 25, e sua presença na partida contra a Ponte Preta está praticamente descartada.

Outro que também ficou de fora da atividade com bola foi o atacante Jordy Caicedo. No entanto, ele fez movimentação à parte no gramado com o preparador físico Ednilson Sena.

Lucas Cândido e Jordy Caicedo serão reavaliados neste sábado, 26, quando o Rubro-Negro fará seu último treino e definirá a lista de relacionados para o jogo deste domingo, 27, às 16, no estádio Moisés Lucarelli, em Capinas, válido pela 31ª rodada da Série B.

Antes das atividades, a comissão técnica exibiu um vídeo aos atletas com análise sobre o próximo adversário. No campo, Geninho comandou um coletivo-tático no gramado principal do Barradão. Em seguida, o grupo aprimorou fundamentos de finalização.

Mudança de Horário

A pedido da direção do clube, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário do jogo contra o Brasil de Pelotas, válido pela 33ª rodada, no Barradão, dia 5 de novembro. O duelo passou das 19h15 para as 20h30.

