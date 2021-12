Vinícius não teme perder espaço após regularização de Ramos

Se Victor Ramos, já inscrito no Baianão, e Guilherme Mattis, em fase final de recuperação de lesão, acham que terão pouca concorrência por uma vaga na zaga rubro-negra, Vinícius, promovido das divisões de base em 2015 e que ainda deve ser titular no sábado, 19, fora de casa, contra o Flamengo de Guanambi, pelos duelo de ida das quartas de final, comenta: "Sei que eles são experientes e queridos pela torcida, mas confio em mim. Será uma briga sadia. Vou dar dor de cabeça a Mancini, até porque o ano é longo e o Vitória precisa de elenco".

A declaração vem de um especialista em superar ambientes adversos e que fez da Fonte Nova o seu 'quintal'. O estádio, mando de campo tricolor, está logo atrás do condomínio onde mora, na avenida Joana Angélica. Após suas quatro primeiras partidas na carreira como titular do Vitória, todas neste ano, foi lá que Vinícius passou pela 'prova de fogo' que o firmou na equipe.

Em uma arena 90% reservada à torcida rival, ele foi peça importante no primeiro Ba-Vi de 2016, vencido pelo Vitória por 2 a 0, há seis dias. "Sempre fui muito tranquilo e sabia que tudo o que eu precisava era uma chance para que eu mostrasse a minha capacidade".

Em casa, com a namorada tricolor: "Está virando rubro-negra"

Virando o jogo

O ambiente onde reside é adverso não só por causa da Fonte Nova. No condomínio, a maioria é de torcedores do Bahia, inclusive a namorada Karime, com quem divide apartamento. Nada que não esteja sendo contornado pelo jogador. "Adoro esse clima, pois me sinto 'gigante' ao passar pelo pessoal daqui do prédio, principalmente depois do Ba-Vi (risos). Só o porteiro que é Vitória. Aí, quando eu passo, ele fala alto para quem estiver por perto ouvir: 'E aí, Vinícius, vamos comer sardinha?' Eu fico tímido, mas respondo: 'Vamos!' E o pessoal fica todo em silêncio (risos)".

Karime entrega curiosidades do comportamento do amado: "Adora gritar 'Bora Vitória' pela janela a cada jogo do Bahia na Fonte Nova. Uma vez, brincou com um secador apontado para o estádio enquanto o Bahia jogava".

Vinícius diz: "Ela não admite, mas já está virando rubro-negra. Comemora os gols e já tem quatro camisas do Vitória no armário". Karime responde: Mas também tenho três do Bahia. Na verdade, virei Ba-Vi: Bahia e Vinícius. No jogo, fiquei na torcida do Bahia, porém torci mais por ele que pelo time. E fiquei feliz com o resultado, pois Vinícius transmitiu muita segurança em campo".

Quando perguntado de onde vem a força para encarar adversidades, Vinícius, 21 anos, lembra de quando tinha 14 e deixou Jaguaré, sua cidade natal, de 20 mil habitantes, no Espírito Santo, para jogar na base do Vitória.

"Sentia solidão, olhava aquele monte de prédios, casas e me perguntava: 'O que eu estou fazendo aqui?'. No alojamento, eu ficava trancado no quarto e só saía para almoçar. Liguei chorando para minha mãe, querendo voltar para casa. Ela me disse: "É isso que você quer? Voltar para trabalhar na roça? Eu tinha 15 para 16 anos. A partir dali, decidi que daria um rumo à minha vida e não me abateria diante de nenhuma dificuldade".

