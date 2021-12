Vinicius disputa corrida contra o tempo para se firmar

Diante da pesada sombra de uma dupla de zagueiros tarimbados e queridos pela torcida, as revelações rubro-negras Ramon, 20 anos, e Vinícius, 21, terão os dois próximos jogos para provar sua condição de permanecer na equipe. Domingo, às 17h, o Vitória recebe o Jacobina, no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Uma semana depois, atuará como visitante diante do Fluminense de Feira de Santana.

A partir de março, o técnico Vagner Mancini terá à disposição Guilherme Mattis, que está se recuperando de uma lesão muscular, e Victor Ramos, destaque em duas passagens pelo Leão - 2008/09 e 2013 - e que foi recontratado há cinco dias, mas ainda está se recondicionando fisicamente.

Ramon, titular em boa parte da campanha de retorno do Leão à Série A, no segundo semestre do ano passado, corre pouco risco de deixar a equipe de imediato. O mesmo não vale para Vinícius, que jogou uma única partida na Série B e só neste ano está tendo uma oportunidade real no elenco.

Na abertura do Baianão, 3 a 0 sobre a Jacuipense, foi reserva de Mattis. Na 2ª rodada, aproveitou a brecha deixada pelo colega, lesionado, para fazer uma partida segura no empate em 1 a 1 com o Vitória da Conquista.

Domingo, será a primeira vez na carreira que fará duas partidas seguidas como titular. Empolgado, afirma: "Independentemente do talento de Victor Ramos e Guilherme Mattis, vou procurar meu espaço. Quero usar esse jogo de domingo para colocar uma pulga atrás da orelha do técnico Mancini. Vou mostrar minha qualidade e iniciar uma briga sadia por esta condição de titular".

Para aumentar suas chances de seguir no time, Vinicius comenta sobre sua versatilidade. "Para mim, tanto faz jogar pelo lado direito ou esquerdo da zaga. Tenho facilidade pelos dois lados". No momento, Ramon tem atuado pela esquerda. Já Vinicius vem jogando pela direita, posição preferida tanto de Victor Ramos quanto de Guilherme Mattis.

Força da base

Vinicius não vê Ramon como concorrente. Na verdade, o tem como um parceiro desde 2014, quando formavam a defesa titular do time sub-20 do Leão. "Temos um bom entrosamento desde aquela época. Também nos damos muito bem fora de campo. Somos muito amigos", informa.

Ramon é de Feira de Santana e está no Vitória há dois anos. Já Vinícius é capixaba, de Jaguaré, e ingressou na divisão de base do clube em janeiro de 2010. Para ele, foram seis temporadas sonhando com o momento de agora.

"Venho me preparando desde que cheguei ao Vitória para um dia me firmar como titular. Agora, estou tendo a chance de uma sequência e não vou desperdiçá-la. Confio muito na minha qualidade".

Reestreia

Para o duelo de domingo, 21, a grande novidade será a estreia de Leandro Domingues, que ganha a vaga de Alípio.

