Victor Ramos treina normalmente e pode ser reforço contra o Cruzeiro

O zagueiro Victor Ramos participou normalmente da atividade de posse de bola e do treino em campo reduzido comandados pelo treinador Argel Fucks nesta terça-feira, 18, e pode substituir o suspenso Kanu no jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo, 19, às 16h (horário da Bahia) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O jogador se recuperou de uma lesão na sola do pé que o tirou dos últimos jogos do Rubro-Negro baiano.

Já o atacante Marinho não participou do trabalho desta manhã. O jogador tratou a lesão na coxa direita e fez reforço muscular. Ele é esperado por Argel para jogar contra a Raposa por pelo menos 45 minutos. O Vitória perdeu as duas partidas em que o jogador se ausentou por lesão.

O Vitória precisa vencer o Cruzeiro no Barradão para se afastar da zona de rebaixamento (Z-4). O time baiano tem 35 pontos e ocupa a 17ª colocação, mas está a apenas 3 pontos do Cruzeiro, 13º colocado.

O elenco treinará em dois períodos nesta quarta-feira, 19. Às 9h será realizado um trabalho físico, enquanto que às 16h o elenco fará um treino com bola.

