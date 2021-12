Victor Ramos terá companhia de Ramon diante da Juazeirense

Foram quatro gols em dois jogos seguidos e o sistema defensivo do Vitória mostrou erros infantis que precisam ser corrigidos por Vágner Mancini. Para a partida decisiva de quinta-feira, 21, às 4h da tarde, no Barradão, contra a Juazeirense, pelas semifinais do Campeonato Baiano, o técnico rubro-negro terá a volta de Ramon, que recuperou-se de uma lesão no olho e formará a zaga titular com Victor Ramos.

O retorno do companheiro de zaga deixou VR3 confiante na vitória e na classificação. "Não tenha dúvida que o Ramon encaixou bem ali. É uma jovem promessa do Vitória, está crescendo a cada dia que passa, muito técnico e joga simples, mantendo a regularidade. Tanto ele me ajuda como eu ajudo ele. A gente está sempre se comunicando", falou Victor Ramos, que defendeu o companheiro do jogo pela Copa do Brasil.

"O Vinícius também vem fazendo excelentes jogos. Poderia ser melhor lá contra o Náutico de Roraima, mas teve algumas fatalidades, o campo e algumas outras coisas. Agora o time está completo e vamos com força máxima para com fé em Deus conseguir a classificação e ir adiante", acrescentou VR3.

O experiente zagueiro está confiante na classificação. "Em toda competição que disputar, o Vitória tem que entrar sempre brigando pelo título. E no Campeonato Baiano não vai ser o contrário, sempre respeitando os adversários, como a Juazeirense. Tivemos um resultado positivo lá, em um jogo difícil, e agora jogamos em nossa casa, diante do nosso torcedor, vamos entrar ligados no jogo para conquistar a vitória e a classificação para a final", avaliou.

Na tarde desta terça, 19, Mancini comandou um trabalho tático, testando alternativas para definir o time, que será confirmado nesta quarta, 20.

