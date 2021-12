Victor Ramos tem nome regularizado e pode reestrear no Leão

O zagueiro Victor Ramos teve sua situação regularizada nesta sexta-feira, 18, após seu nome ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Com isso, o atleta já poderá ser opção do técnico Vagner Mancini para as próximas partidas.

Esta é a terceira passagem de Victor pelo clube Rubro-Negro. Apesar de estar apto a atuar, o defensor, que já treina no Barradão há algumas semanas, não foi relacionado para o duelo contra o Flamengo de Guanambi, marcado para às 16h deste sábado, 19, no estádio 2 de Julho.

Ele mais Kieza e Dagoberto, também recém-contratados, serão apresentados nesta tarde em evento aberto à torcida no Barradão. Para a festa, a diretoria do Vitória vai oferecer um show musical, comandado pela Banda Di Varanda, contando com as participações de artistas rubro-negros como o cantor Falcão, da Guig Ghetto.

