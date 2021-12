Victor Ramos sofre lesão e pode desfalcar o Vitória

O Vitória pode começar a sua jornada no Campeonato Baiano sem um dos seus principais reforços para a temporada 2013: o zagueiro Victor Ramos.

Nesta segunda-feira, 11, dia de reapresentação do elenco, o jogador recebeu do departamento médico do clube a notícia de que está com uma lesão de grau 1 na região anterior da coxa esquerda.

Segundo os médicos rubro-negros, o defensor ficará em observação até a quarta-feira, 13, para saber se terá condições de ir a campo no próximo sábado, 16, contra o Botafogo, no Barradão.

"Ele fará tratamento e quarta-feira a gente vai reavaliar. Caso a lesão esteja cicatrizada entregamos ao departamento físico para definir", contou o médico Luís Filipe.

Treino físico - Ainda sem o técnico Caio Júnior, que não havia chegado de viagem, o elenco do Vitória participou de treinos físicos nesta segunda-feira.

Além de Victor Ramos, o zagueiro Reniê e o meia Leílson, ambos lesionados, também não treinaram. Já o volante Neto Coruja segue trabalhando à parte, em busca de recuperação de uma lesão muscular.

Nesta terça-feira, 12, o grupo volta ao batente às 15h30, já sob o comando de Caio Júnior.

