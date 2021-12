Victor Ramos será titular no duelo contra o Feirense

O técnico Caio Júnior relacionou os jogadores que vão enfrentar o Feirense neste domingo, 31, no Barradão, pela terceira rodada da segunda fase do Baianão e o reforço começa na linha de zaga. Victor Ramos será o dono da camisa 3 e vai reeditar com Gabriel Paulista a dupla que foi destaque no acesso do Leão à Série A, em 2012.

Contratado por empréstimo do Standard de Liège, da Bélgica, Victor ainda não estreou na temporada. Após a sua chegada na Toca, o beque ficou duas semanas se recuperando de uma lesão na coxa. Cardoso será sacado do time titular para a reestreia do xerife.

"Eu tenho um carinho muito grande por este clube e não vejo a hora de reestrear já que meu último jogo foi na subida contra o Ceará. Estou muito ansioso e esta ansiedade vou botar em campo e se Deus quiser ajudar a minha equipe a conquistar os três pontos", comentou Victor Ramos após o treinamento deste sábado, 30.

Gabriel e Victor atuaram juntos em 27 das 38 partidas do Vitória na Série B de 2012. Dos 17 jogos no Barradão, foram 13 triunfos e nenhuma derrota sofrida .O retorno de Victor Ramos também será de grande utilidade ao ataque: o zagueiro fez seis gols naquela edição e será uma arma nas bolas aéreas.

Time pronto - Nos outros setores da equipe, o comandante não fez nenhuma mudança. O meio campo permanece com os armadores Escudero e Renato Cajá, enquanto o ataque será formado por Maxi Biancucchi e Marcelo Nicácio.

A principal novidade fica por conta do retorno de Marquinhos ao time, após duas rodadas de fora. O atacante será opção no banco de reservas. O meia Leílson também foi relacionado e retorna ao time após um mês se recuperando de lesão.

O Vitória é o líder do Grupo 2, com seis pontos ganhos nas duas rodadas da segunda fase. O Feirense é o terceiro do Grupo 1, com apenas um triunfo, conquistado sobre o Bahia de Feira na rodada passada, no último domingo, 24.

