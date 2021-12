Victor Ramos sente coxa e não pega o Atlético-PR

Na noite da última terça-feira, 16, no Barradão, durante os últimos minutos do jogo contra o ASA, o Vitória ganhou um motivo para preocupação: Victor Ramos sentiu dores na coxa e passou a mancar na partida, até o minuto final.

Na tarde desta quarta-feira, 17, o jogador, antes mesmo de ter sido submetido aos exames de imagem, já foi vetado pelo departamento médico do clube e está fora do jogo de sábado, 20, contra o Atlético-PR.

Victor será avaliado durante a semana, para conhecer a gravidade da lesão e para saber se terá condições de ir a campo na terça-feira, 23, quando o Vitória encara o CRB, em Maceió-AL.

Com o veto do defensor rubro-negro, o técnico Paulo César Carpegiani deverá manter o jovem Josué no time titular.

Elogiado pelo treinador, o zagueiro prata da casa foi um dos destaques da partida em que o Leão bateu o alvinegro alagoano por 2 a 0. Gabriel Paulista, que havia cumprido suspensão, volta ao time.

