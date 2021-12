Victor Ramos segue lesionado e não pega o Juazeiro

A reestreia do zagueiro Victor Ramos foi adiada mais uma vez: ainda em recuperação de uma lesão muscular, o defensor está fora do jogo do próximo domingo, 24, contra o Juazeiro, no Adauto Morais.

Nesta sexta-feira, 22, dia decisivo na preparação do rubro-negro para o duelo contra o Juá, Victor foi mais uma vez poupado e não participou das atividades principais na Toca do Leão.

Segundo os médicos do clube, o jogador deve retornar aos trabalhos com bola somente a partir da próxima semana.

Bolas paradas - O técnico Caio Júnior aproveitou a tarde para trabalhar com foco nas jogadas de bolas paradas, tanto as ofensivas quanto as defensivas.

O treinador estaria disposto a fazer o seu time usar as bolas paradas ofensivas como alternativa para driblar as más condições do gramado do Adauto Morais.

Mais uma vez, Caio Júnior testou time titular formado por Deola; Nino, Gabriel, Cardoso e Mansur; Luís Alberto, Michel, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Marcelo Nicácio.

Às 9h deste sábado, 23, os jogadores ainda participam de uma última atividade na Toca do Leão e, às 14h15, embarca de avião para Petrolina, em Pernambuco, de onde seguirá para Juazeiro.

adblock ativo