Victor Ramos se apresenta para sua 3ª passagem pelo Leão

Ao que tudo indica, chegou ao Leão uma promessa de temporada vitoriosa com sistema defensivo consistente. O zagueiro soteropolitano Victor Ramos, de 26 anos, retorna para sua terceira passagem pelo clube que o revelou. Ele vem emprestado pelo Monterrey, do México, até o fim do ano.

Nesta segunda-feira, 15, fez exames médicos. Nesta terça, começa a treinar. Mas sua apresentação oficial vai ocorrer apenas no domingo, no Barradão, diante da torcida, minutos antes do jogo contra o Jacobina, às 17h, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Victor tornou-se profissional no 2º semestre de 2008, quando o Vitória reestreou na Série A após três anos fora da elite. No ano seguinte, como titular absoluto, foi campeão baiano. Deixou o time em agosto para defender o Standard de Liège, da Bélgica. Na época, decorridas 18 rodadas, o Vitória era o 9º colocado do Brasileirão. O Rubro-Negro cairia de produção, terminaria a competição em 13º e, em 2010, seria rebaixado.

Victor Ramos voltou em 2012 para ser um dos destaques do acesso do Vitória. Em 2013, viveu uma das grandes temporadas do Leão, 5º colocado no Nacional e campeão estadual com goleadas no Bahia por 5x1 e 7x3, a primeira, na inauguração da Arena Fonte Nova.

Ao final de 2013, Victor Ramos deixou o Leão rumo ao Monterrey. No ano seguinte, a equipe baiana viveu péssima fase e acabou rebaixada. Agora, Victor volta para reencontrar o clube do coração mais uma vez na Série A. "Estou muito feliz com esse retorno. É o clube pelo qual tenho grande carinho, principalmente pelo torcedor, que me deu apoio em todos os momentos. Não poderia ter notícia melhor neste início de ano", disse o zagueiro, em nota.

Nesta nova passagem, seu provável companheiro de zaga será Ramon, 20 anos, o que é um excelente sinal para a torcida. Em 2009, Victor formou a defesa com Anderson Martins. Em certos momentos, fez um trio de zagueiros que também incluía Wallace. Já em 2012/13, seu parceiro foi Gabriel Paulista. Um ponto comum entre todos eles: são revelações da base rubro-negras.

Em forma

O último clube de Victor Ramos havia sido o Palmeiras. Foi titular na maioria do ano de 2015 e marcou gols importantes como no 2 a 2 que derrubou o Corinthians na semifinal do Paulistão. Porém, terminou a temporada como reserva após desentendimento com o técnico Marcelo Oliveira.

Desde então, estava em Salvador à espera de uma definição sobre seu futuro. "Vinha treinando a parte física diariamente. Estou bem. Quero logo começar a trabalhar com o grupo para estar à disposição da comissão técnica o quanto antes. Estou ansioso para ver a torcida do Vitória de perto novamente".

Na negociação entre os clubes, o Vitória abdicou da ação em que pedia US$ 80 mil (cerca de R$ 330 mil) referentes à parte da venda do atleta do Standard de Liège para o Monterrey. O Rubro-Negro teria direito como clube formador. Em contrapartida, a equipe mexicana pagará uma parcela do salário mensal de Victor, que gira em torno de R$ 220 mil.

