Victor Ramos não fica no Vitória e retorna ao México

Depois de ter anunciado no Twitter que "o zagueiro Victor Ramos estava acertado com o clube", o Vitória teve uma surpresa desagradável, nesta segunda-feira, 7. O Monterrey, do México, que detém o passe do jogador, havia liberado o atleta para empréstimo, mas resolveu solicitar o seu retorno.

"Para a gente, foi uma surpresa desagradável, porque contávamos com o atleta. Deixamos até de buscar outras opções no mercado", disse o vice-presidente do Leão, Epifânio Carneiro.

Agora, segundo Epifânio, o rubro-negro vai atrás de outro defensor e também um meia. "Está bem adiantado. É um jogador sul-americano", revelou.

adblock ativo