Victor Ramos mira Libertadores na sua volta ao Vitória

Foram pouco mais de três meses longe da Toca do Leão. Neste intervalo, uma dificultosa negociação com o Standard de Liège, da Bélgica, adiou a sua renovação de contrato com o Vitória. Mas Victor Ramos finalmente está de volta ao Rubro-Negro.

Apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira, 5, o defensor enalteceu o novo elenco do time baiano e prometeu "buscar a Libertadores" nesta sua nova passagem pelo clube que o formou.

"O time está muito bem. Fez contratações de alto nível. Tem tudo para almejar uma vaga lá em cima. Vamos buscar a Libertadores. Quero entrar para a história do Vitória", disse Victor Ramos.

Ainda de acordo com o zagueiro, outros clubes do futebol brasileiro, como o Atlético-MG e o Internacional, também demonstraram interesse na sua contratação.

"Tive algumas sondagens de outros clubes, mas nenhuma proposta concreta. Atlético-MG, Internacional sondaram. Mas Deus sabe o que faz. Estou voltando ao Vitória e não é por acaso".

O jogador contou ainda que passou dez dias na Bélgica e que chegou a treinar numa academia, mas pediu o prazo de dez dias para estar apto a estrear pelo Vitória na temporada 2013.

"Eu estava treinando em uma academia fora. Fui para Bélgica e passei dez dias lá. Acho que tenho que trabalhar uns dez dias. Vou até ter que controlar o carnaval. Domingo já tem treino em dois turnos e depois temos jogos importantes. Deixa para comemorar no final do ano", finalizou.

