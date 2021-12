Victor Ramos mais próximo de reforçar o Vitória

O zagueiro Victor Ramos está muito próximo de um acerto com o Vitória. É o que garante o empresário do jogador, André Cury. "Só depende do Vitória para levá-lo. É uma diferença financeira pequena, entre R$ 25 e 30 mil por mês", afirmou na quarta-feira, 4, em entrevista por telefone ao A TARDE.

O Monterrey, do México, já liberou Victor Ramos para acertar com qualquer time brasileiro. Além disso, Cury também garante que convenceu os mexicanos a entrarem com uma parte no pagamento do salário. O zagueiro retornaria ao Barradão por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro deste ano.

Emprestado pelo Standard de Liège, da Bélgica, Victor Ramos deixou o Vitória no final do ano passado. Ele foi comprado pelo Monterrey junto aos belgas e assinou um contrato de quatro anos. Em 2013, o zagueiro vestiu a camisa rubro-negra por 33 vezes no Brasileirão.

Sondagens

O presidente Carlos Falcão disse na terça, 3, em entrevista à rádio Transamérica FM, que procura por sete reforços. Sendo dois zagueiros, dois meias, dois atacantes e um goleiro.

Um dos alvos do Vitória foi o goleiro Gomes, ex-Cruzeiro. Contudo, o brasileiro, que deixara o Tottenham, da Inglaterra, assinou com o Watford no último dia 24. O novo clube do arqueiro disputa a segunda divisão do futebol inglês.

Já com relação ao novo diretor de futebol, o Leão segue sem ter um nome para ocupar o cargo. Recentemente, o presidente do Conselho Deliberativo, Alexi Portela, declarou que o clube estava de olho em Valdir Barbosa, atual diretor do Cruzeiro. Porém, Valdir nega qualquer contato.

"Achei interessante essas notícias estarem vindo daí, mas não existe nada. Não tem nenhuma conversa, nem sondagem", explicou.

adblock ativo