Victor Ramos fica fora de treino coletivo no Vitória

O Vitória realizou, nesta quarta-feira, 27, um treino coletivo no campo do Barradão sem a presença de Victor Ramos. O zagueiro foi orientado a fazer uma sessão de exercícios na academia de musculação.

Ainda não se sabe bem o motivo pelo qual fez Ramos treinar separado do restante do grupo. Porém, o que é certo é que ele se reunirá com seu empresário nesta quarta para decidir, junto com a diretoria do Vitória, sua situação no clube.

O defensor está chateado depois que alguns torcedores rubro-negros apedrejaram seu carro na saída do Barradão na noite do último domingo, 24. A saída do atleta do time chegou a ser cogitada por conta do episódio.

No treino, Ramon ocupou a vaga principal. Outra novidade foi a presença do meia Cárdenas como titular. O técnico Vagner Mancini fez observações visando encontrar a formação ideal para o jogo contra o Figueirense, agendado para este sábado, 30, às 18h30, no Estádio Orlando Scarpelli.

Nesta quinta, 28, às 8h30, o Leão finalizará a preparação em Salvador, e às 13h a delegação segue para Florianópolis.

Alteração

A Diretoria de Competições da CBF alterou o horário do jogo Vitória x Coritiba, que acontece dia 3 de agosto, para as 19h30. A partida acontecerá no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, devido à impossibilidade de realização de partidas em Salvador, no período entre 3 e13 de agosto, por conta da realização da Olimpíada em Salvador.

