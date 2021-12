Victor Ramos é suspenso e não pega a Juazeirense

Custou caro a expulsão do zagueiro Victor Ramos no jogo contra o Botafogo-BA, no dia 13 de abril, pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

Julgado nesta terça-feira, 30, pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), o defensor rubro-negro foi punido com quatro jogos de suspensão e, além de desfalcar o Vitória nesta quinta-feira, 2, contra a Juazeirense, ficará de fora também da reta final do Estadual.

O departamento jurídico do Vitória deve recorrer para que Victor Ramos possa estar em campo no jogo do próximo domingo, 5, também contra o Cancão de Fogo, no Adauto Morais, e nos dois jogos da final, se o Vitória se classificar.

Também expulso naquela partida em que o Leão perdeu por 1 a 0, o meia Renato Cajá também foi a julgamento, mas foi absolvido e não precisará cumprir mais nenhuma punição além da suspensão automática.

adblock ativo