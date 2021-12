Victor Ramos é suspenso e multado pelo Vitória

O Vitória confirmou nesta segunda-feira, 12, a suspensão por sete dias do zagueiro Victor Ramos. De acordo com a nota publicada no site oficial, haverá ainda um desconto proporcional no salário do jogador.

A questão é que Victor Ramos foi visto no domingo, 11, no Villa Mix, badalado festival de música sertaneja que ocorreu em São Paulo. O zagueiro, que não atuou no sábado devido a dores no pé esquerdo, teria pedido dispensa para viajar a São Paulo com o intuito de resolver problemas pessoais.

Esta não é a primeira polêmica de Victor. Em junho, tornaram-se públicas fotos suas em uma festa com o volante Amaral. No mês seguinte, discutiu com rubro-negros nas redes sociais com palavras de baixo calão. Dias depois, foi agredido por torcedores na saída do Barradão, após a derrota por 3 a 2 para o Santos.

