Victor Ramos é o novo contratado do Vitória

Victor Ramos está de volta a Toca do Leão. Apesar do Vitória ainda não ter divulgado oficialmente sua contratação, o zagueiro já está em Salvador e confirmou, por telefone, seu retorno ao clube. Segundo o jogador, sua apresentação será na terça-feira, 5.

Formado na base do Vitória, Victor foi vendido em 2009 para o Standard de Liège, da Bélgica. Retornou ao futebol brasileiro em 2011, quando foi emprestado ao Vasco. Em 2012, foi titular na campanha do Vitória que levou o rubro-negro baiano para a Série A.

Após uma longa negociação com o clube belga, dono do seu passe, Victor conseguiu a liberação para permanecer no Vitória por mais uma temporada, mas o clube baiano terá que pagar um valor (não divulgado) pelo empréstimo do jogador.

Com a chegada de Victor Ramos, o Vitória tem, no momento, seis zagueiros no seu elenco: Cardoso, David Braz, Fabrício, Gabriel Paulista, Reniê e o novo contratado.

adblock ativo