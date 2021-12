Victor Ramos e Fred fazem 'duelo de pegadores' no Barradão

O zagueiro Victor Ramos e o atacante Fred travam nesta quarta-feira, 7, uma batalha pessoal. Ou melhor, duas. No jogo entre Vitória e Fluminense, às 19h30, a luta é pelo triunfo no gramado do Barradão. Quando o árbitro apitar, o duelo é outro: quem vai se dar melhor na noite baiana.

Na geração atual de atletas que pregam os bons costumes, mesmo que apenas na frente das câmeras, Fred e Victor Ramos não negam a fama de garanhões das baladas. No currículo, eles têm mulheres que deixam Don Juan com fama de pegador de 'barangas'.

"Vai ser um duelo difícil. É complicado falar, pois os dois têm estilo, né? (risos). A briga é boa na balada e dentro de campo também. Espero vencer nos dois, mas Fred é mais experiente. Ainda sou novo", brinca Victor Ramos.

Para o zagueiro rubro-negro, o segredo é tratar todas as mulheres bem, mesmo as que não estiverem na mira. A dica é não correr atrás e dar o bote na hora certa. O problema é quando elas exageram no ataque.

"Rapaz... tem é caso, viu? Eu estava no Forró do Reino, quieto, quando uma mulher pediu pra tirar uma foto comigo. Eu estava de olho em outra pessoa, mas não tive problema em tirar a foto. Porém, quando ela foi agradecer, ao invés de me dar um beijo no rosto, tascou um beijo na minha boca. Passei o resto da festa sem graça", lembra Victor, aos risos.

Entre as beldades do currículo do capitão do Leão, a mais conhecida é a ex-panicat Nicole Bahls. Eles ficaram noivos e até trocaram tatuagens durante a conturbada relação.

<GALERIA ID=18561/>

Porém, nesse meio, o 'galã' teria se envolvido com a ex-BBB Renata, algo que ele havia negado. "Rapaz, deixa isso quieto", diz, ao ser questionado novamente sobre o assunto. O fato é que, quando a fofoca veio à tona, deu o que falar.



Entre as baianas, Victor acumula dançarina de forró, cantora de axé, além da modelo e empresária Bruna Canuto, sua ex-namorada. Atualmente, Victor Ramos não está em relacionamento sério, o que não significa que esteja sozinho.

"Estou solteiro e não pretendo casar agora. Tenho minhas responsabilidades e coloco sempre o Vitória em primeiro lugar. Porém, sou novo e gosto de sair, não nego. Azar de quem casou com tanta mulher bonita no mundo, né?", provoca o zagueiro do Vitória.

Segundo sua estimativa, pelo menos uma vez na semana ele reserva a noite para se distrair e 'caçar' na noite baiana.

Tímido?! - O atacante do Fluminense já foi casado e tem uma filha. Mesmo com a fama de pegador, Fred adota o estilo mineirinho de ser. "Sou um cara supertranquilo, tímido, na minha. Tem muitas mulheres por aí, mas acho que sou visto mais como ídolo. Agora, não nego que tem muita mulher assanhadinha também. Recebo fotos que me assustam", disse à revista Placar.

Porém, o que Fred fala não condiz com sua fama. Basta procurar no Youtube para ver o vídeo do atacante beijando uma fã na boca no engarrafamento. Depois dos 90 minutos, quem sabe Fred e Victor Ramos se juntam para uma disputa pessoal. Ou não: "Detesto concorrência", responde Victor.

