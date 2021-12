Victor Ramos é confirmado no time que enfrenta o Cruzeiro

Tive uns problemas com a torcida. Mas, peço do fundo do meu coração: lotem o Barradão. Vamos apoiar! Vamos vaiar o adversário. Voltei pra ajudar. Eu e todo o elenco estamos unidos pra tirar o Vitória desta situação”.

Emocionado e autocrítico: assim foi o tom da entrevista que Victor Ramos deu nesta quinta-feira, 20, na Toca do Leão, ao ter confirmado o seu retorno ao time titular do Vitória. Será um recomeço para o zagueiro de 27 anos. Algo já comum para quem está em sua terceira passagem pelo clube (2008-09, 2012-13 e 2016). Porém, este será o recomeço mais importante.

Victor Ramos está há aproximadamente dois meses sem jogar. Sua última atuação foi no 2 a 1 sobre o América-MG em 28 de agosto. No período, teve uma lesão no pé esquerdo que o deixou cerca de três semanas sem treinar, e ainda chegou a ser afastado do elenco por cinco dias devido a um ato de indisciplina: faltou a um treino em 12 de setembro alegando problemas particulares, mas na véspera havia sido visto em uma festa em São Paulo.

Aquele foi outro capítulo de uma relação desgastada. Em junho, Victor sofreu críticas da torcida ao ter vazadas fotos suas em uma festa. Um mês depois, as críticas nas redes sociais aumentaram com a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro que levou à queda na Copa do Brasil. Victor revidou com ofensas. Três dias depois, após nova derrota, por 3 a 2 para o Santos pelo Brasileiro, foi agredido por torcedores na saída do Barradão.

Passadas as turbulências, ele está de volta. Com a suspensão de Kanu pelo terceiro cartão amarelo, será titular no Barradão, domingo, pela 32ª rodada do Brasileiro, justamente contra o Cruzeiro, adversário que levou ao estopim da briga com os torcedores. E o jogo será decisivo, pois as equipes são rivais na luta contra o rebaixamento. O Vitória, com 35 pontos, é o 17º colocado. Mas, se vencer, deixará o Z-4, pois no mínimo passará o time mineiro, que tem 38 pontos, mas perderia no saldo de gols.

“Vimos o jogo do Cruzeiro ontem (quarta-feira, 19, 4 a 2 no Corinthians pela Copa do Brasil). É um time muito forte. Mas, no Barradão, quem tem que mandar é o Vitória. Vamos ferver esse caldeirão, meu irmão! É o jogo da nossa vida. Vai ser com o coração na ponta da chuteira. Estou voltando em uma hora delicada. Sei que é um momento de alerta. E podem me cobrar”, disse o zagueiro.

“Nunca fiquei triste com as críticas. Torcedor tem mais é que cobrar mesmo. Os torcedores não mereciam o que eu falei (nas redes sociais). Nenhum jogador é maior do que o Vitória. Se quiserem falar de mim, deixem falar. O que importa é o Victor Ramos dentro das quatro linhas. E lá eu sempre ajudei o Vitória. Contra o Cruzeiro, vou dar meu máximo, vou dar carrinho, vou fazer o que for preciso. Extracampo, a vida pessoal é de cada um. Dentro de campo, podem me cobrar”, emendou.

Revelação da base rubro-negra, Victor Ramos sempre teve fama de baladeiro. Porém, por boas atuações em campo, nunca havia tido sua reputação comprometida. Em três passagens no clube, ganhou quatro dos cinco Baianos que disputou. Além disso, na Série B de 2012, foi peça importante no acesso do Vitória.

“O Vitória não merece jogar a Série B. Então, se a gente colocou o clube nesta situação, tem obrigação de tirar. Ainda mais eu, que tenho uma história muito feliz aqui. Voltei em 2012, peguei o time na segunda divisão e ajudei a subir. Agora, estou pronto para ajudar de novo”.

Euller é testado

O lateral-esquerdo Euller foi improvisado nesta quinta no lugar do atacante Marinho, que ainda se recupera de uma lesão muscular.

Essa deverá ser a solução de Argel para o caso de o destaque do time ficar novamente de fora. A definição pode acontecer só no domingo, 23.

