Victor Ramos é agredido e ameaçado de morte após derrota

O zagueiro Victor Ramos foi atacado por torcedores revoltados com a derrota do Leão diante do Santos neste domingo, 24, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a assessoria do atleta, Victor Ramos teve o carro cercado por alguns torcedores quando ele deixava o Barradão, onde o jogo foi realizado. O grupo teria tentado agredir o jogador, que chegou a ser ameaçado de morte.

O zagueiro estava com acompanhado da família no momento do ataque. "Na saída do Barradão, após o jogo com o Santos, fui agredido de forma covarde por alguns marginais que se dizem torcedores. Algo que nunca havia acontecido comigo. Estou muito triste com tudo isso. Nunca imaginei que passaria por isso. Por pouco não houve algo mais grave. Minha família estava dentro do carro e está muito assustada, abalada", relatou o jogador por meio de sua assessoria.

Victor Ramos também argumentou que nada justifica esse tipo de ação. "Tenho trabalhado diariamente para fazer o melhor dentro de campo. Se as coisas não se encaixam algumas vezes, não há nada que se justifique agressão e até ameaça de morte, como aconteceu comigo. Sou um trabalhador, cumpro com minhas obrigações e ninguém tem o direito de tomar uma atitude como essa. O verdadeiro torcedor do Vitória não é esse", relatou.

Após a ocorrência, o atleta, que não ficou ferido, prestou queixa na 10ª Delegacia, em Pau da Lima. Ele também pretende conversar com a diretoria do Vitória sobre seu futuro no clube, apesar de ter recebido apoio da equipe.

