Victor Ramos deixa o Vitória e assina com time do México

Victor Ramos não jogará a próxima temporada pelo Vitória. O zagueiro assinou por quatro temporadas com o Monterrey, do México.

A equipe é atualmente tricampeã da Liga dos Campeões da Concacaf, o que lhe credenciou para a participação da Copa do Mundo de clubes, no Marrocos.

O Vitória tinha interesse na permanência de Victor Ramos, mas teria que conseguir a liberação do atleta junto ao Standard de Liège, da Bélgica, até então proprietário do passe do zagueiro baiano. Na última semana, o clube mexicano entrou na briga pela contratação de Victor e garantiu a sua transferência para o futebol do México.

Victor já foi anunciado oficialmente no site oficial do Monterrey e se apresentou ao clube no Marrocos, onde o time mexicano foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes pela equipe local do Raja Casablanca.

Formado na divisão de base do Leão, Victor Ramos foi vendido em 2009 para o time belga do Standard de Liège, mas não conseguiu se firmar no futebol europeu.

Em 2011, o jogador retornou ao Brasil, onde jogou no Vasco da Gama. No ano seguinte voltou para o Vitória, sendo titular na campanha de retorno à Série A, em 2012, e no quinto lugar conquistado em 2013.

adblock ativo