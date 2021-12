Victor Ramos assegura presença contra o Bragantino

O Vitória perdeu o maestro Pedro Ken para a partida contra o Bragantino, no próximo sábado, mas ganhou o retorno de Victor Ramos, que não atuou nos últimos três jogos. O camisa 3 rubro-negro mostrou estar pronto para o desafio e pediu a confiança do torcedor.

"Graças a Deus minha recuperação foi perfeita e vou voltar contra o Bragantino. Com muita fé vamos trazer os três pontos que desejamos. Entendo o torcedor, mas precisamos do apoio desta torcida maravilhosa. O momento é complicado, mas vai dar tudo certo", garantiu o zagueiro, que se recuperava de uma lesão muscular.

Retorno acontece em boa hora: Josué, o suplente, está descartado com problemas musculares. Além dele, o lateral-esquerdo Gilson também volta.

Folga - Após a derrota para o São Caetano, o elenco treinou no sábado e ganhou folga ontem. Apenas nesta segunda-feira, 29, à tarde, o grupo retorna aos trabalhos e Ricardo Silva promete mudanças significativas no time. O meio pode ganhar figuras como Mineiro. No ataque, William retorna.

