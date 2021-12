Vico se emociona e lembra de conselho de Tanajura

Principal destaque da vitória do Leão sobre o Lagarto-SE, no Barradão, na noite desta quinta-feira, 5, ao marcar dois gols, um deles uma verdadeira ‘obra de arte’, o atacante Vico comemorou bastante a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

Logo após a partida, o jogador ressaltou a importância de avançar de fase no torneio e também aproveitou para destacar o conselho que recebeu de Flávio Tanajura, auxiliar técnico rubro-negro.

“Até o auxiliar técnico, o Tanajura, fala para mim ‘você tem um chute muito bom, puxa para o meio e tenta a chapada’. Hoje (ontem) eu fui feliz. Quando vi que ele (zagueiro) me deu o meio, eu cortei e tive a felicidade de marcar este belo gol. Mas o mais importante é que pude ajudar minha equipe a passar para a próxima fase”, disse Vico, em entrevista ao SporTV.

