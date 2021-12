Vico elogia América-MG e promete jogo duro contra o líder da Série B: "Seremos um adversário difícil"

Um dos raros destaques do Vitória na temporada, o meio-campista Vico assumiu de vez o posto de cobrador oficial de faltas do Vitória. Autor do gol que abriu o placar, no empate por 1 a 1 contra o Operário, no último domingo, 3, o vice-artilheiro do time na Série B, com quatro gols, falou sobre o atual e delicado momento do Leão na competição, em coletiva no CT Manoel Pontes Tanajura, na manhã desta terça-feira, 5.

"Com certeza, não era a situação que todos nós esperávamos estar passando, até pelo elenco que nós temos. Peças importantes, jogadores com bastante experiência no mercado do futebol, só que temos que encarar que esse é o momento que estamos vivendo. Brigando para não entrar na zona, a partir de agora cada jogos é uma final, ter mais atitude, agressividade para sair dessa zona de perigo", enfatiza.

Na busca pelo distanciamento da zona de rebaixamento, o Leão terá um grande desafio pela frente no próximo sábado, 9. Nada menos que o líder da competição, o América-MG, comandado pelo Lisca 'Doido'. Elogiando a equipe mineira, o meia mostrou confiança diante do retrospecto do rubro-negro contra os times da ponta.

"Agora vamos enfrentar, para mim, o melhor time da Série B, que é o América-MG. Um time que vem de bons jogos, não só na Série B, mas também na Copa do Brasil, contra times grande. Então, é uma final para nós. São duas equipes que vão brigar pelo resultado positivo. Tenho certeza que será um jogo muito importante, decisivo, e o Vitória contra times grandes sempre se mostrou um adversário muito difícil", frisa.

Dependendo somente de si para se manter na Série B, o Vitória terá que conquistar pelo menos oito pontos nos próximos seis jogos, No entanto, no primeiro turno, o Leão não venceu nenhum dos próximos adversários nesta reta final. Para Vico, o inconformismo do grupo será utilizado como motivação para mudar o cenário.

"Acredito que o fato de não termos vencido não quer dizer nada. São novos jogos, novas mentalidades. O grupo está muito fechado. Não estamos aceitando a situação que estamos vivendo, queremos mudar, tirar o Vitória dessa situação desagradável. Então, é entrar focado nesse próximo jogos, se tivermos uma bola, temos que matar, isso é o mais importante", finaliza.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

