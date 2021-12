Vice-presidente do Vitória defende antecipação de eleições no clube

Horas após a vexatória derrota do Vitória para o Botafogo-PB, por 3 a 1, no Barradão, na noite desta quinta-feira, 7, o vice-presidente, Francisco Salles, em pronunciamento à imprensa, colocou o cargo à disposição e comentou sobre as tratativas de uma antecipação das eleições gerais no clube.

Ainda nesta quinta, o mandatário disse, em entrevista ao "Galáticos Online", que iria renunciar ao cargo, mas acabou voltando atrás na sua decisão. “Havendo a renúncia agora, haverá uma eleição nova em dez dias. O que estamos construindo é que estamos conversando com o presidente do Conselho Deliberativo para antecipar as eleições. Mas de forma pacífica e harmônica. Meu cargo está à disposição do clube", afirmou Salles.

Caso a proposta não seja aceita, Chico Salles garantiu que oficializará a renúncia. "Defendemos a antecipação geral das eleições. Se não conseguir a antecipação das eleições, não tenha dúvidas de que vou renunciar, pois antes de tudo eu penso no Vitória. Antes de ser dirigente, sou torcedor. Não imaginávamos esses resultados e nem o afastamento tão grande da torcida. Queremos voltar a ser felizes com o Vitória. Tenho certeza de que é necessária a mudança", pontuou.

Uma reunião está prevista para o dia 15 de março entre os conselheiros e umas das pautas abordadas será a antecipação do pleito. Enquanto isso o time do Vitória tem pela frente o segundo clássico do ano em vista. Pelo Campeonato Baiano, o Ba-Vi está marcado para este domingo, 10, às 16h, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo