Viáfara fala de atritos com jogadores do Bahia e provoca MGF

Na segunda parte da entrevista para A TARDE, o ex-goleiro colombiano do Vitória fala sobre sua saída do clube, se ainda teria condições aos 35 anos de jogar em alto nível pelo rubro-negro baiano e também conta algumas situações que passou com jogadores do Bahia, além de deixar um recado para o ex-presidente do tricolor baiano, Marcelo Guimarães Filho: "Soube que ele andou tomando umas porradas".

Após três anos, os dois primeiros como ídolo, você saiu do Vitória dispensado. Ficou a mágoa?

Num primeiro momento, a gente fica magoado, sim. Mas, depois, entende que futebol é momento. O que ficou, com o tempo, foi tudo o que vivi no clube. Eu só tenho palavras de agradecimento ao Vitória. Tanto aos torcedores quantos aos diretores, em especial a Jorginho Sampaio, Alexi Portela e Mário Silva. Foram eles que me contrataram e sempre me trataram com o maior respeito enquanto estive lá.

Agora, você está com 35 anos, idade avançada para um atleta profissional. Se voltasse ao Vitória, seria o mesmo Viáfara da primeira passagem?

Digo que até melhor. A experiência é fundamental para o goleiro. Geralmente, ele atinge o ápice da carreira após os 30 anos. Ele aprende a se posicionar melhor e se movimentar com mais precisão. No Brasil, há o exemplo do Rogério Ceni, que chegou ao auge da carreira com uns 35 anos e, hoje, aos 40, continua jogando em alto nível. Na Colômbia, Mondragon tem 42, segue em alto nível e tem sido convocado até para a seleção.

Além do Vitória, do que mais você sente saudade dos tempos em que morava na Bahia?

É muita coisa! Sinto saudade do sotaque daí, do jeito que os baianos falam. Sinto muita falta de comer moqueca. Agora, o que mais eu sinto falta mesmo é de ira na igreja da Nossa Senhora do Resgate (Cabula) e de falar com Frei Paulo (notório torcedor rubro-negro).

Sua carreira, de qualquer forma, não foi muito para a frente após você deixar o Vitória...

Quando saí do Vitória, fui para o América de Cali, pelo qual me tornei campeão (da segunda divisão colombiana) em 2012. Estava muito bem lá. Porém, pedi para sai por não concordar com algumas coisas. Depois, fui titular em outros dois times (Patriotas e Deportes Quindío). Agora, desejo voltar para o Vitória.

O que te levou a pedir para sair do América de Cali, um clube tão tradicional e que tinha acabado de se reerguer, voltando à Primeira Divisão?

Eles quiseram baixar alguns salários, mesmo com o contrato dos jogadores em andamento. Entre eles, o meu. Eu não concordei e pedi para sair. Essa questão econômica foi o que me fez não ficar nos outros dois clubes também. Hoje, os clubes colombianos estão preferindo atletas mais jovens por eles aceitarem salários bem mais baixos.

Uma provocação: na sua época de Vitória, a revista Placar fazia eleições entre os capitães dos times para apontar o jogador mais odiado do País. Agora, passados quatro a cinco anos, você pode revelar seu voto?

Deixe eu lembrar (passam 20 segundos). Foi o Marcelo, ex-goleiro do Bahia (2009). Ele era chato e muito brigão. Perdeu o Campeonato Baiano 2009 e criou um tumulto no Barradão no fim do jogo. Outro chato também era o Titi. Outro que perdeu Baiano para a gente (semifinal de 2011) e quis criar confusão. Ele queria me bater.

E o Ávine, com quem você sempre tinha atrito?

Outro chato (risos)! Lembro que, em um Ba-Vi (em fevereiro de 2011, vencido pelo Bahia por 2x0), ele estava com muita raiva de mim. Aí, houve um pênalti para o Bahia, ele bateu e eu defendi. Porém, o sacana do juiz mandou voltar (risos). Quando ele fez o gol na segunda tentativa, ficou comemorando com raiva de mim. Ele me odiava. Aliás, boa parte do Bahia me odiava. Ah, posso deixar um recado?

Claro!

Avisa ao Marcelinho Guimarães (ex-presidente do Bahia) para ele botar gelinho na cara dele. Soube que ele andou tomando umas porradas na Lavagem do Bonfim (risos).

