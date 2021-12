Via Paralela-Barradão: Rui promete assinar ordem de serviço

A via que ligará a Avenida Paralela ao Barradão, um sonho antigo da torcida rubro-negra, pode, enfim, sair do papel. Pelo menos foi isso que garantiu, nesta segunda-feira, 19, o Governador do Estado, Rui Costa. "A licitação foi concluída. O primeiro colocado desistiu e o segundo concordou em fazer pelo preço do primeiro. Está tudo pronto para a ordem de serviço ser assinada nos próximos dias", disse, em entrevista à "Rádio Metrópole".

A empresa que vai assumir a obra é a Realeza Construções e Empreendimentos, que estaria à beira da falência e com apenas 12 funcionários em atividade. Procurada por telefone, a empresa não atendeu às ligações.

De acordo com Rui Costa, o valor da obra, antes orçado em R$ 30 milhões, caiu para R$ 26 milhões. "Nós mudamos um pouco do traçado. O que foi inicialmente planejado teria que desapropriar muita gente. Redimensionamos o traçado para que ele saísse perto de um posto de combustíveis, vizinho a um colégio", explicou.

O posto ao qual o Governador refere-se é o que fica localizado na entrada do Conjunto Trobogy. Procurada para dar mais detalhes sobre a obra, que deve durar 18 meses, a assessoria de comunicação da Conder não respondeu os questionamentos até o fechamento desta edição.

