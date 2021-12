Veto a Marinho gera suspense sobre o ataque do Vitória

O jovem meia-atacante David, de 21 anos, revelação da base rubro-negra, é um forte candidato a ver sobre seus ombros boa parte do peso da partida deste domingo, 23, às 16h, no Barradão, contra o Cruzeiro, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Vitória é o 17º colocado com 35 pontos. Porém, deixará a zona se vencer o time mineiro, que tem 38, mas ficará atrás no saldo de gols.

O drama do Leão é que Marinho está vetado outra vez. Desde que o atacante sofreu a lesão muscular na coxa esquerda, a equipe sequer marcou um gol. Levou 1 a 0 do Grêmio (jogo em que Marinho se machucou aos 37 minutos do primeiro tempo), 2 a 0 da Ponte Preta e 1 a 0 do Sport.

As partidas deixaram claro o quanto é duro ao Vitória não ter Marinho. Não só por ele ser seu melhor jogador, mas também porque os substitutos não têm correspondido.

O atacante Vander foi quem entrou contra o Grêmio, mas atuou mal, irritando o técnico Argel Fucks em lances de excesso de individualismo. Voltou a entrar no segundo tempo contra Ponte e Sport, mas novamente não correspondeu.

O titular nas duas partidas foi o meia Tiago Real. Sem o domínio da função de atacante, Real fez cair o desempenho ofensivo rubro-negro.

Por isso, nos treinos da semana, Argel fez novos testes. Um foi David, outro foi improvisar na ponta esquerda o lateral canhoto Euller, conhecido por ser forte no ataque, mas deficiente na marcação.

No entanto, nesta sexta-feira, 21, ao ser perguntado sobre a escalação de domingo, o treinador respondeu: “Não defini. Fizemos bons trabalhos ao longo da semana. Estou observando. Amanhã (sábado), temos mais um treino, no qual podemos definir alguma coisa. Porém, provavelmente vocês vão saber a equipe somente momentos antes do jogo. É quando vou decidir”.

Mistério

O tom de Argel é o de mistério. Tanto que o treino deste sábado, que começa às 9h, será fechado a torcida e imprensa.

Contudo, nas entrevistas anteriores, Argel não se cansou de repetir: “time que treina é o time que joga”. A julgar pelo que foi realizado nos últimos dias, a dúvida está mesmo entre David, o favorito, e Euller, que, se não jogar no ataque, permanecerá no time em sua posição original, a lateral esquerda. Neste caso, Diego Renan, titular absoluto por mais de um ano, ficará no banco de reservas pela segunda vez seguida. Na partida contra o Sport, Euller, antigo reserva, já havia ganhado a vaga.

Para domingo, Euller pode, pela primeira vez na carreira, atuar como atacante. E justamente com a obrigação de substituir o melhor jogador do time. Já David foi titular em três jogos no ano. Dois pelo Brasileirão. No segundo deles, marcou o gol da vitória sobre o América-MG, sua única bola na rede no campeonato.

Ingressos

Com os preços promocionais (arquibancada a R$ 10 e cadeira a R$ 30), a expectativa é de casa cheia para o jogo deste domingo contra o Cruzeiro no Barradão.

Até a noite desta sexta, já haviam sido vendidos aproximadamente 10 mil ingressos. Isso sem contar os cerca de 10 mil sócios do Sou Mais Vitória, que possuem entrada garantida no estádio.

As vendas seguem neste sábado nas bilheterias do Barradão e nas lojas do Vitória nos shoppings Capemi, Lapa, Paralela e Pituba Open Center

