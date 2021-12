Vetado pelo DM, Luiz Gustavo não encara o Coritiba

O volante Luiz Gustavo não vai defender o Vitória nesta quarta-feira, 19, contra o Coritiba, às 20h (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador.

Com dor no joelho, o jogador permanece em tratamento no departamento médico. Com isso, não terá tempo de se recuperar para a partida.

Para a vaga de Luiz Gustavo, o técnico Ney Franco poderá escalar os volantes Adriano ou Marcelo. O treinador terá também a opção de colocar Vinícius e jogar com três atacantes.

