Venda de ingressos para Vitória x Paraná começa na terça

Após o confronto deste sábado, 10, diante do Boa Esporte, no estádio Barradão, os torcedores do Vitória poderão garantir a partir da próxima na terça-feira, 13, os ingressos para a partida contra o Paraná. O jogo, válido pela 31ª rodada da Série B, será realizado na Arena Fonte Nova, no dia 16 (sexta-feira).

A torcida pode garantir bilhetes por meio do site da Arena Fonte Nova [veja os valores abaixo]. As entradas também estarão disponíveis na Loja do Leão no Shopping Capemi e na bilheteria Norte do estádio.

Confira os preços dos ingressos

(Fonte: Arena Fonte Nova)

