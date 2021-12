Venda de ingressos para Vitória x Boa começa nesta quarta

Os ingressos para o jogo Vitória x Boa Esporte, sábado, 10, no Barradão, começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 7. O rubro-negro volta ao seu santuário após ficar mais de um mês longe de casa.

Os bilhetes custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), para arquibancada. Já para as cadeiras, os ingressos serão vendidos no valor de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

A venda irá ocorrer nas bilheterias do Barradão, Loja do Leão, no Shopping Capemi, Loja Estação Rubro-Negra, no Shopping Paralela, Loja Planeta Vitória, no Shopping Bela Vista, Loja Leão da Barra, no Shopping Center Lapa, das 9h às 17h.

